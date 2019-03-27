Москва, 27 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В столице портал «Узнай Москву» запускает новый спецпроект «Москва театральная», посвященный Году театра в России, сообщается на портале столичного градоначальника.

Челищев Павел Фёдорович. Французский театр. 1931

Известные актеры и режиссеры разработают прогулочные маршруты по столице. Экскурсии будут доступны на сайте и в мобильном приложении «Узнай Москву».

Первый маршрут разработала директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке, актриса Ирина Апексимова. Открытие нового маршрута состоится 27 марта во Всемирный день театра.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен в России Годом театра. С этой инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин.

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