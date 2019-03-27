Сеул, 27 марта, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В январе 2019 года количество новорожденных в Южной Кореи продолжает сокращаться, сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

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Согласно опубликованным данным, число новорожденных сократилось на 6,2% (2000) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 33 300 младенцев.

Предполагается, что в этом году рождаемость увеличится, так как 2019 год — год «Золотой свиньи», приносящей удачу.

Так, например, в 2007 году, в год «Золотой свиньи», рождаемость увеличилась на 9,97%, до 497 тыс. младенцев.

Известно, что количество браков в стране составило 21 300, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, количество разводов увеличилось на 9%, до 9 700 случаев.