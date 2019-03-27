Хабаровск, 27 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Инициативу о законодательно закрепленном «статусе дальневосточника», озвученную губернатором Амурской области Василием Орловым, должны обсудить на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке. Дальневосточникам предлагается назначать некие преференции, которые будут начисляться сообразно заработанным баллам. Баллы, например, предлагается начислять за количество прожитых в ДФО лет, за объём уплаченных налогов, за количество рождённых детей и прочее. Имеет ли инициатива шансы на жизнь, что она даст Дальнему Востоку в случае реализации?

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

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Для начала — что же предлагается? Инициаторы предлагают создать законодательно закрепленную систему преференций путём увязывания конкретных льгот с набранным количеством баллов. За что баллы?

За количество лет, прожитых в ДФО, — тут преимущество будет у коренных жителей, но, как полагают инициаторы, баллы смогут накапливать и приезжие.

Баллы предлагается начислять и за «вклад в развитие региона», имея в виду количество уплаченных налогов на имущество и на доходы. Тут преимущества возникнут у обеспеченных граждан.

Баллы рекомендуется начислять за количество рожденных в ДФО детей — преимущества у многодетных семей.

Баллы также планируется начислять за климатические условия, в которых живёт дальневосточник, — тут преимущество будет у северян. И так далее.

Кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич раскритиковал идею, назвав её «безграмотной» и сравнив с «изобретением велосипеда, который давно изобретен».

«Инициатива с «баллами» — не что иное, как проявление обычной безграмотности. И не более того. Велосипед изобретен давно, но не все в курсе. Отсутствие базовых знаний в экономической науке снова и снова заставляет людей изобретать колесо, причем колесо всё время получается либо квадратное, либо треугольное. Поддержка отдалённых территорий в цивилизованных странах на протяжении последних 300 лет отработана, эффективна и продолжает применяться. Называется это очень просто: налоговые льготы и территориальная рента. Не надо придумывать никаких баллов, никаких знаков отличия. Как только людей начинают делить «по цвету штанов» — сразу получается бардак и ничего не работает. На выходе будут только скандалы. Не нужно опять всё сводить к собесу. Разбитые на группы дальневосточники перессорятся, власть опять окажется не в авторитете и так далее. В развитых странах, когда хотят поддержать людей на какой-то территории, им просто предоставляют налоговые льготы и назначают территориальную ренту. Всё. Примеров много — вот, та же Аляска. Правительство США заинтересовано в том, чтобы этот холодный и отдалённый регион был населён своими гражданами, и разработало, и проводит для этого совершенно правильную и грамотную политику. И она работает. У нас же, повторю, всё опять хотят свести на уровень раздачи пособий разным группам людей по каким-то признакам. Но такая раздача пособий ещё нигде и никогда не давала эффекта развития экономики, демографии. Всё, чего можно достичь таким путём, — ещё больший рост иждивенческих настроений и не более того», — считает эксперт.

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У тех, кто сегодня, наверняка из благих побуждений, пытается продвигать идею преференций для дальневосточников, безусловно, правильную, произошла некая подмена понятий. Ну, и правда: сколько можно раздавать различные льготы, пособия бедным? Не долго. Пособия мамам за рождение вторых, третьих, а теперь уже во многих регионах первых детей, не приносят желаемого демографического эффекта: Дальний Восток продолжает пустеть, рождаемость падает.

Ведущий дальневосточный эксперт в области миграции и демографии, руководитель Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв, например, настаивает, что нужен не материнский, а «отцовский капитал», и выражаться он должен не в раздаче пособий, а в создании современных и высокодоходных рабочих мест:

«Просто потому, что, если мужик не может содержать семью, то никаких детей там не будет — их содержать будет не на что».

Другие эксперты говорят о том, что помогать с достойной работой и собственным жильём нужно в первую очередь молодым семьям, которые только созданы и ещё не успели родить детей. И опять всё просто: есть работа, есть доход, есть жильё — дети будут рождаться.

Но государство продолжает идти по пути превращения всего Дальнего Востока и не только его в гигантский собес, в котором очередь за пособиями различного толка уже превысила все разумные пределы.

А как надо, чтобы Дальний Восток наполнился людьми? Не малограмотными выходцами из бывших союзных республик — стран Центральной Азии, а своими, местными, либо приезжающими из других регионов России, хорошо образованными, амбициозными, молодыми и талантливыми?

«Дальневосточникам нужно предоставить льготы по НДФЛ по тем же основаниям, по которым рассчитывается районный коэффициент. А выпадающие доходы местных и региональных бюджетов компенсировать за счёт того, что здесь, на Дальнем Востоке, будут оставаться налоги предприятий, добывающих полезные ископаемые — нефть, газ, уголь, алмазы и прочее. Фактически никакой реформы не требуется. Бюджет такого проекта — условный ноль рублей. Просто внести два крошечных изменений в рамках одного постановления об изменениях в Бюджетный кодекс РФ. И ввести дальневосточную ренту — направить поступления от компаний, добывающих полезные ископаемые, на эти цели. Но — не разделяя людей-дальневосточников по каким-то там баллам, это полнейший бред и вред. Родился ребёнок-дальневосточник, ему на счёт уже поступают какие-то средства, которые, став взрослым, он сможет потратить на образование, жильё и прочие надобности. Вот и всё. И с развитием Дальнего Востока, с демографией на Дальнем Востоке всё будет отлично в кратчайшие сроки. Но у нас, конечно, предпочтут раздать пособия. Увы, но зависимые граждане сегодня более востребованы, нежели умные, амбициозные и свободные. Но с зависимыми и плохо образованными никакого развития не будет. И говорить не о чем», — добавил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, о преференциях для жителей Дальнего Востока говорят давно — федеральный округ пустеет, а псевдоразвитие даёт эффект, прямо противоположный ожидаемому. За 2018 год ДФО потерял почти 30 тыс. человек, считая «новичков», Бурятию и Забайкалье. Смертность в ДФО превышает рождаемость, рождаемость снижается, несмотря на бесчисленные пособия. Существующая система не работает от слова «совсем». Дальневосточники жалуются на очень дорогую жизнь, смотрят телевизор и — продолжают просить пособия. Максим Кривелевич утверждает — не пособия нужно требовать, а достойной работы:

«У нас сказочно дешёвый бензин, у нас совсем не дорогая «коммуналка», если сравнивать со странами АТР. Просто у нас настолько нищее население, что оно уже не тянет даже такие цены», — убежден эксперт.

На пресс-конференции, прошедшей в феврале 2019 года в Москве, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вообще заявил, что считает любые преференции дальневосточникам бессмысленными».

«Если бы мы считали, что нужно делать больше, мы бы это делали. Делается все и для всех».

Но — не нужно «делать больше» того, что делается сейчас. Нужно просто взять и сделать правильно. А не изобретать снова и снова «велосипед» с квадратными колесами. Он всё равно не поедет.

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