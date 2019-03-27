Москва, 27 марта, 2019, 07:08 — ИА Регнум. По итогам дня 26 марта рублёвые пары закрылись ростом на 0,49%, до 64,40 руб., курс евро — на 0,11%, до 72,59 руб., курс фунта — на 0,65%, до 85,00 руб. Рынок с открытия торговой сессии ушел вверх против рубля, поскольку участники рынка сократили спрос на рубли после завершения пика налоговых выплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Дополнительное давление на рубль исходило от общего укрепления доллара на фоне роста после выхода доходности 10-летних казначейских бондов после публикации очередной порции макростатистики. За счет ослабления евро на Форекс доллар подорожал к рублю в 4 раза больше.

Поддержку российской валюте в течение дня оказывал нефтяной рынок. Цена на Brent восстановилась до $68,19. Рост котировок сдерживался укреплением доллара.

Сегодня, 27 марта, внимание трейдеров будет приковано к аукционам Минфина. Спрос на ОФЗ остается высоким, поэтому в первой половине дня вероятно укрепление рубля против истёсанных валют. Если аукционы пройдут успешно, то при общем укреплении доллара курс снизится до 64,20 руб., при его ослаблении — до 64,05 руб.

Также в центре внимания участников рынка будет встреча представителей США с вице-премьером КНР Лю Хэ и отчет минэнерго США. Пока курс доллара торгуется ниже отметки 65 руб., на рынке сохраняется тенденция к его снижению до 63,25 руб.

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