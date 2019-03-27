Москва, 27 марта, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Универсальное йодирование повареной пищевой соли предложено ввести в России с нового, 2020 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

(сс) Bru-nO Соль

Инициатором выступает Минздрав РФ. Цель — профилактика заболеваний, вызванных недостатком йода в организме.

В Минздраве заявили, что Россия находится на третьем месте среди стран мира с недостаточным потреблением йода среди людей. Ни один регион страны не является благополучным по этому показателю.

«По данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, по состоянию на начало 2018 года фактическое среднее потребление йода жителем России в три раза меньше установленной ВОЗ нижнепороговой нормы (150−250 мкг) и составляет всего 40—80 мкг в день», — сообщили в Минздраве РФ.

По данным министерства, в специализированной эндокринологической помощи каждый день нуждаются свыше полутора миллиона взрослых людей и 650 тысяч детей, у которых диагностированы нарушения функции щитовидной железы.