Тбилиси, 27 марта, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме «Формула любви» (Марк Захаров), скончался в Тбилиси, передает грузинский Первый канал.

Цитата из к/ф «Формула любви». реж. Марк Захаров. 1984. СССР Нодар Мгалоблишвили в роли графа Калиостро

Мгалоблишвили умер на 88 году жизни. Причина его ухода из жизни не названа.

Напомним, театральный актер Мгалоблишвили дебютировал в кино в 1958 году в фильме «Последний из Сабудара» (Шота Манагадзе) в роли соседа Гогиты в общежитии. Сначала играл эпизодические роли, а в 1980 году — роль второго плана в детективе «Огарёва, 6» (Борис Григорьев).

Известность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро. Последняя роль в кино — король цыган в сериале «Возмездие» (Богдан Дробязко) 2011 года.