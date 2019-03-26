Вашингтон, 27 марта, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Россия будет представлять угрозу Соединенным Штатам в течение ближайших 20 лет, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли на слушаниях в американском сенате.

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По его словам, Россия стремиться получить контроль над «историческими сферами влияния» и перестроить европейские структуры на свой лад.

«Россия пытается вернуть статус глобальной сверхдержавы и продолжает бросать вызов Соединенным Штатам», — заявил Милли.

Он подчеркнул, что Россия угрожает американским интересам не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Америке и Арктике. Также в качестве угрозы для США Милли назвал Китай. Он подчеркнул, что прямого военного столкновения с Россией и КНР пока не предвидится.