Москва, 26 марта, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, который был задержан сегодня, 26 марта, в Москве, и которому были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества, не признает своей вины. Об этом сегодня, 26 марта, заявил журналистам адвокат Абызова Александр Аснис.

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«Виновным он себя категорически не признает», — заявил Абызов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Абызова было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что Абызов в период с 2011 по 2014 год создал ОПГ, с помощью которого похитил у ряда коммерческих структур порядка 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.