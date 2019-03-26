Дублин, 26 марта, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Conormcgregor.com Конор Макгрегор

По информации издания, женщина выступила с обвинениями в адрес Макгрегора в декабре минувшего года, заявив, что подверглась насилию со стороны спортсмена в отеле на окраине Дублина. Подробностей о личности предполагаемой пострадавшей не раскрывается.

Сообщается, что в январе Макгрегор дал показания в рамках возбуждённого уголовного дела, после чего был отпущен из полицейского участка. Пока обвинения в его адрес остаются недоказанными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA). В своём последнем бое осенью 2018 года ирландец потерпел поражение от российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

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