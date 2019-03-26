Ростов-на-Дону, 26 марта, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Ежегодно власти Ростова-на-Дону тратят миллионы из муниципальной казны на покупку коммунальной техники. 2019 год не стал исключением. Так, городской департамент ЖКХ и энергетики планирует направить 35,5 млн рублей на четыре единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM КАМАЗ

Так, согласно техзаданию, городу необходимы две машины на базе КамАЗ-53 605 с подметально-вакуумным оборудованием и две комбинированные машины на базе ГАЗ С41R13, которые позволят содержать транспортные артерии круглый год. Все машины должны быть новые, на технику должна распространяться гарантия в течение 12 месяцев.

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Напомним, в 2017 году ростовские власти потратили 71,6 млн рублей на шесть единиц коммунальной техники. В списке значилась одна компактная подметально-вакуумная всесезонная машина, а также пять дорожных комбинированных машин на базе КамАЗ-53 605 или эквивалент.

ИА REGNUM отмечает, что парк коммунальной техники Ростова-на-Дону насчитывает более 320 машин. Большая часть из них предназначена для работы в зимний период. Это снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры.