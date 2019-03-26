Ростов-на-Дону ощутил нехватку коммунальной техники
Ростов-на-Дону, 26 марта, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Ежегодно власти Ростова-на-Дону тратят миллионы из муниципальной казны на покупку коммунальной техники. 2019 год не стал исключением. Так, городской департамент ЖКХ и энергетики планирует направить 35,5 млн рублей на четыре единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Так, согласно техзаданию, городу необходимы две машины на базе КамАЗ-53 605 с подметально-вакуумным оборудованием и две комбинированные машины на базе ГАЗ С41R13, которые позволят содержать транспортные артерии круглый год. Все машины должны быть новые, на технику должна распространяться гарантия в течение 12 месяцев.
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Напомним, в 2017 году ростовские власти потратили 71,6 млн рублей на шесть единиц коммунальной техники. В списке значилась одна компактная подметально-вакуумная всесезонная машина, а также пять дорожных комбинированных машин на базе КамАЗ-53 605 или эквивалент.
ИА REGNUM отмечает, что парк коммунальной техники Ростова-на-Дону насчитывает более 320 машин. Большая часть из них предназначена для работы в зимний период. Это снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры.