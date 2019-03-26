Москва, 26 марта, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием. Об этом 26 марта заявил журналистам глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«98% водителей, которые работают в сегменте таксомоторных перевозок по Москве, — это мужчины, 2% — женщины. Примерно 51% имеют высшее образование», — сообщил заместитель мэра Москвы.

Чиновник добавил, что порядка 33% столичных водителей — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, ещё 39% — в возрасте 35−44 лет, 20% — от 45 до 55 лет.