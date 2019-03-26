Москва, 26 марта, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения предлагает ввести йодирование соли на всех производствах в России с января 2020 года. Уведомление о разработке соответствующего документа размещено 26 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пачка соли

В комментарии ведомства отмечается, что на сегодняшний день в России йодированную соль в питании употребляет менее 30% населения «в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли».

При этом Минздрав указывает, что проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, является одной из актуальных в России.

Согласно данным Эндокринологического научного центра Минздрава, из-за дефицита йода в стране ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

На данный момент инициатива ведомства находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля.