Вашингтон, 26 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Власти США никак не связаны с захватом посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Испании. Об этом сегодня, 26 марта, заявил официальный представитель государственного департамента США Роберт Паладино.

Geoffrey Fairchild Вооруженное нападение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля группа вооруженных людей ворвалась в посольство КНДР в Мадриде. В нападении участвовали десять человек, среди них — гражданин Мексики, живущий в США, Адриан Хон Чан (лидер группы), гражданин США Сэм Лю и гражданин Республики Корея У Нан Ли.

Ворвавшись в посольство, нападавшие представились «членами ассоциации или движения за права человека для освобождения Северной Кореи». Они схватили временно поверенного в делах Северной Кореи в Испании, но тот заявил, что «не предаст свою страну». Тогда его связали и надели на голову мешок, а затем начали избивать. Также в посольстве удерживались и другие его работники.

Через несколько часов нападавшие покинули здание, унеся два компьютера, два жестких диска, флеш-накопители и мобильный телефон.

После этого Адриан Хон Чан отправился из Мадрида в Лиссабон, а оттуда в США, куда он прибыл 23 февраля. 27 февраля он связался с ФБР и рассказал сотрудникам этой американской структуры о произошедшем. Адриан Хон Чан утверждает, что нападавшие действовали по своей собственной инициативе.

Палладино заявил, что власти США вообще не имеют никакого отношения к данному инциденту.

«Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнул представитель госдепа на брифинге.