Луганск, 26 марта, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Наблюдатели из Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали полеты вертолета Ми-8 украинских силовиков в 50 километрах от столицы Луганской Народной Республики — города Луганска. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

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Полет вертолета Ми-8 ВВС Украины был зафиксирован 25 марта. Воздушное судно летело с востока на запада на высоте 100 метров приблизительно в 4,5 километра к северу от населенного пункта Капитаново, в 49 км к северо-западу от Луганска.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали трех украинских военнослужащих, которые запускали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия на северо-западной окраине Станицы Луганской непосредственно у линии фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после фиксации данных инцидентов представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко напомнил, что украинские силовики не имеют права использовать авиацию и БПЛА у линии фронта. Это зафиксировано в Минских соглашениях.