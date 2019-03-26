Вашингтон, 26 марта, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп определился с выбором кандидата на должность командующего Космическими войсками, сообщил 26 марта вице-президент Майк Пенс на заседании Национального космического совета.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Реж. Джордж Лукас. 1977. США Космическое воинство

Об этом сообщает агентство Sputnik.

«Я рад вам сообщить, что президент объявил генерала ВВС Джона Рэймонда кандидатом на должность руководителя Объединённого боевого командования Космическими войсками», — цитирует заявление Пенса Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп неоднократно заявлял о намерении создать Космические войска, которые со временем должны стать самостоятельным ведомством, независимым от Пентагона.