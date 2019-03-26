Москва, 26 марта, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 марта, пресс-служба СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ряда источников, оперативники выманили Абызова из-за границы, где он проживал в последнее время, в Москву, и там сотрудники ФСБ его задержали.

Сразу же было возбуждено уголовное дело против экс-министра по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание организованного преступного сообщества».

СК подтвердил информацию о том, что Абызов был действительно задержан в Москве и ему уже были предъявлены обвинения. Сейчас будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он и его подельники похитили у нескольких компаний порядка 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. При этом с 2012 года Абызов был министром Открытого правительства РФ.