Вашингтон, 26 марта, 2019, 21:25 — ИА Регнум. США победят Россию и Китай в случае военного конфликта в космосе, заявил 26 марта на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахэн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Члены палаты представителей задали Шэнахэну вопрос о степени готовности США к военному конфликту с Россией и Китаем в космосе.

«Я полностью уверен в нашей способности одержать победу при конфликте в космосе на данный момент», — сказал в ответ Патрик Шэнахэн.

Напомним, ранее представители Пентагона регулярно заявляли о превосходстве России и Китая в сфере военного космоса, требуя увеличения финансирования программ космического вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах февраля 2019 года президент США Дональд Трамп подписал документ о создании Космических войск. Ранее Трамп заявлял о намерении сделать военно-космические силы самостоятельным ведомством, независимым от Пентагона.