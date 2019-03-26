Вашингтон, 26 марта, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Власти США не планируют прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле. Об этом сегодня, 26 марта, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.

Патрик Шэнахэн

Конгрессмены задали Шэнахэну прямой вопрос о том, собирается ли администрация Дональда Трампа использовать военную силу для разрешения ситуации в Венесуэле нужным для Вашингтона образом.

«Насколько я понимаю, нет», — ответил исполняющий обязанности главы Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. По указанию вице-президента США Майка Пенса американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Боливарианской Республики и попытался захватить власть.

Но Гуайдо и американцы не преуспели. Тогда они попробовали организовать провокацию под видом ввоза в страну американской гуманитарной помощи, но и тут их постигла неудача.

Все это время США грозили, что не исключают любых вариантов развития событий, в том числе и вторжения американских войск на территорию Венесуэлы, например из соседней Колумбии.

Однако все эти угрозы пока остаются на уровне слов. В самой Венесуэле тем временем происходят массовые отключения электроэнергии. Власти страны заявляют, что к сбоям в энергосистеме Венесуэлы причастны спецслужбы США.