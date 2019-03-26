Москва, 26 марта, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в курсе того, что в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова возбуждено дело, а сам он задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Об этом сегодня, 26 марта, заявил журналистам пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.

Kremlin.ru Михаил Абызов

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Осипов заявил, что председатель правительства России Дмитрий Медведев, безусловно, в курсе текущей информационной повестки.

Также Осипов заявил, что следствие выдвинуло обвинения Абызову в связи с его коммерческой деятельностью ещё до того, как он пришел на государственную службу.

«Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в составе предыдущего состава. Речь идет о его коммерческой деятельности», — сказал Осипов.

Стоит отметить, что по данным ряда СМИ, Медведев не был заблаговременно проинформирован о готовящемся задержании Абызова и узнал об этом постфактум.