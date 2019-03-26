Мы убивали вас правильно. Генсек НАТО поведал сербам о авиаударах 1999 года
Белград, 26 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Воздушные удары авиации НАТО по Союзной Республике Югославия в 1999 году являлись легитимными и необходимыми, заявил 26 марта сербскому информагентству ТАНЮГ генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, 78 дней непрерывных бомбёжек Югославии нужны были для предотвращения «гуманитарной катастрофы», обвинив югославские власти в этнических зачистках албанцев в Косово.
«В свете этого кризиса, применение силы со стороны НАТО было необходимо и легитимно. Целью являлись прекращение военных акций и репрессий против гражданского населения в Косово, возвращение беженцев и доступ в эти районы для гуманитарных организаций. Эти цели были достигнуты», — заявил Столтенберг.
«Я выразил соболезнования всем, кто потерял кого-то с обеих сторон конфликта», — добавил генсек НАТО.
Напомним, с 24 марта по 10 июня 1999 года без разрешения Совбеза ООН Североатлантический альянс проводил военно-воздушную операцию против Югославии под предлогом защиты албанского населения Косово.
По официальным данным, погибли и получили ранения порядка 16 тыс. сербов, большинство из которых мирные жители. Стране был нанесен гигантский материально-экономический ущерб, отторгнута часть исторической территории. Косовские албанцы провозгласили свою независимость от Сербии.
Из-за широкого применения авиацией НАТО боеприпасов с обедненным ураном в ряде районов Сербии до сих пор наблюдается повышенная радиоактивность и беспрецедентная смертность от онкологических заболеваний.