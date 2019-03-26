Белград, 26 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Воздушные удары авиации НАТО по Союзной Республике Югославия в 1999 году являлись легитимными и необходимыми, заявил 26 марта сербскому информагентству ТАНЮГ генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Югославия 1999

По словам Столтенберга, 78 дней непрерывных бомбёжек Югославии нужны были для предотвращения «гуманитарной катастрофы», обвинив югославские власти в этнических зачистках албанцев в Косово.

«В свете этого кризиса, применение силы со стороны НАТО было необходимо и легитимно. Целью являлись прекращение военных акций и репрессий против гражданского населения в Косово, возвращение беженцев и доступ в эти районы для гуманитарных организаций. Эти цели были достигнуты», — заявил Столтенберг.

«Я выразил соболезнования всем, кто потерял кого-то с обеих сторон конфликта», — добавил генсек НАТО.

Напомним, с 24 марта по 10 июня 1999 года без разрешения Совбеза ООН Североатлантический альянс проводил военно-воздушную операцию против Югославии под предлогом защиты албанского населения Косово.

По официальным данным, погибли и получили ранения порядка 16 тыс. сербов, большинство из которых мирные жители. Стране был нанесен гигантский материально-экономический ущерб, отторгнута часть исторической территории. Косовские албанцы провозгласили свою независимость от Сербии.

Из-за широкого применения авиацией НАТО боеприпасов с обедненным ураном в ряде районов Сербии до сих пор наблюдается повышенная радиоактивность и беспрецедентная смертность от онкологических заболеваний.