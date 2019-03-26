Тегеран, 26 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди, в ходе которого выразил надежду на вывод сотрудничества стран Ближнего Востока на новый уровень, для того чтобы решение США о признании суверенитета Израиля над Голанами не дестабилизировало ситуацию в регионе. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба президента Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Надеюсь, что укрепление регионального сотрудничества создаст условия, при которых не будет новой напряженности и дестабилизации обстановки в регионе», — сказал Рухани в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Аделем Абд аль-Махди.

Рухани указал на необходимость более тесного сотрудничества стран Ближнего Востока в связи с решением властей США признать сирийские Голанские высоты частью Израиля. Президент Ирана подчеркнул, что данное решение США было ошибочным, а поведение Израиля представляет опасность для Ближнего Востока и вызывает беспокойство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании сирийских Голанских высот частью Израиля. Эта территория была оккупирована Израилем летом 1967 года в ходе Шестидневной войны, а в 1981 году Израиль объявил об аннексии Голан. В мире никто не признал этой аннексии, в том числе и ООН.