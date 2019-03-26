Москва, 26 марта, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом проблемы взаимодействия России с организацией. Как сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram, встреча состоялась 26 марта в Страсбурге.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Обсудили проблемы развития сотрудничества России и Совета Европы по линии правозащитной дипломатии, защиты прав человека и гуманитарного сотрудничества», — написала Москалькова.

По её словам, Ягланд в ходе беседы «отметил важность конструктивного взаимодействия во имя мира и верховенства права, несмотря на возникающие сложности и разногласия».

В целом, как отметила омбудсмен, встреча стала возможностью донести до руководства Совета Европы позицию России и её «успехи в области защиты прав человека».

Напомним, российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишена права голоса после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. С 2017 года российская сторона приостановила выплату взносов в организацию.