Москва, 26 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба СК России.

Minsvyaz.ru Михаил Абызов

Бывшего министра Абзыва подозревают в создании организованного преступного сообщества и афере как минимум на 4 млрд рублей. Следствие считает, что данные финансовые средства были в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, Абызов и его подельники подозреваются в том, что они поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов Российской Федерации.

Напомним, что в конце 90-х и начале 2000-х годов Абызов работал в структурах РАО «ЕЭС России». С июня 2003 года Абызов является председателем совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы». С 2005 по 2007 годы был генеральным директором ЗАО «УК «Кузбассразрезуголь».

С 2006 года по 16 января 2012 года Абызов занимал должность председателя совета директоров бизнес-группы RU-COM, а с июля 2007 года по 16 января 2012 года — председатель совета директоров ОАО «Группа Е4». С августа 2007 по январь 2011 года Абызов также был председателем совета директоров ОАО «Мостотрест».

18 января 2012 года Абызов стал советником президента Российской Федерации. 21 мая 2012 года вошёл в состав нового правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства. В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности.

В конце 2018 года Абызов покинул Россию и проживает в Италии.

Читайте также: Экс-министра Абызова пытаются привлечь к ответственности: дело «Группы Е4»