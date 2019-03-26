К новому каравану мигрантов в Мексике присоединились 2500 человек
Мехико, 26 марта, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Численность нового каравана мигрантов в Мексике возросла до 2500 человек, 26 марта передает агентство Associated Press.
Tomas Castelazo
Стена на границе Мексики и США
Караван, который движется из южной Мексики в США, образовался из центральноамериканских беженцев в выходные 23−24 марта.
По информации миграционных служб Мексики, в караван вошли беженцы из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы.
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