Москва, 26 марта, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Воздушный удар авиации НАТО в афганской провинции Кундуз является очередным военным преступлением, совершенным войсками коалиции в Афганистане, подчеркивается в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном 26 марта на официальном сайте МИД РФ.

Напомним, результатом авиаудара стала гибель 13 мирных жителей, из которых 10 являются несовершеннолетними.

МИД России отмечает, что воздушная атака была проведена на фоне переговоров США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о вариантах урегулирования вооруженного конфликта, что придаёт этой акции особый цинизм.

«Убеждены в том, что такие злодеяния отдаляют начало мирного процесса в Афганистане, ведут к озлоблению населения, его радикализации и продолжению войны», — указано в тексте комментария.

Кроме того, МИД России напоминает, что ни один из таких инцидентов не был расследован и виновные не понесли никакого наказания.