Москва, 26 марта, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) не планируется распространять на детские сады Москвы, сообщили ИА REGNUM в департаменте образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.

Mos.ru Интерактивный экран. Московская электронная школа

«Вводить МЭШ в дошкольных группах не планируется», — сообщили в департаменте.

В тексте также указано, что проект «Московская электронная школа» направлен на создание высокотехнологичной образовательной среды в столичных учебных заведениях, а приоритетным направлением развития МЭШ является подготовка школьников в инженерных, медицинских, научно-технологических и других предпрофессиональных классах.

Редакция попросила руководителя департамента образования информации и науки Исаака Калину прокомментировать информацию о возможных планах распространения проекта МЭШ на дошкольные учреждения Москвы. В том числе — об участии в проекте дошкольников и об использовании электронных устройств, приборов, интерактивных экранов в воспитательном и учебном процессе в столичных ДОУ. Из ответа московской власти следует вывод, что оба действия не будут реализованы.