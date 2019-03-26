Вашингтон, 26 марта, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Китайский аналитик Шэнь И проанализировал ситуацию с американским авиапроизводителем «Боинг» и пришел к выводу, что господству этой компании в авиастроении приходит конец, как и приходит конец господству США в мире.

Павел Латышов ИА Красная Весна Кабина боинга

По мнению Шэнь И, процветание американского производителя было неразрывно связано с процветанием США. Широко известны такие военные самолеты «Боинга», как B-17 Flying Fortress, B-29 Superfortress, B-52 Stratofortress. Именно с B-29 Superfortress были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Самолет «Боинг» 737 стал легендой гражданской авиации мира с 1960-х годов и до 2018 года, до проблемной модели «Боинг» 737М8. В течение пяти месяцев, что интересно, при схожих обстоятельствах, упали два этих самолёта: один в Индонезии и второй в Эфиопии.

Эксперт отмечает, что второй катастрофы, катастрофы в Эфиопии, можно было бы избежать, если бы сразу обратили внимание на программу MCAS, которой была оснащена система управления полетом «Боинг» 737М8. Данная программа проводила автоматическое опускание носа самолета при чрезмерном увеличении угла подъема.

По мнению китайского эксперта, пренебрежение к рискам в данной ситуации было вызвано господствующей позицией «Боинга» на рынке гражданской авиации, господствующим положением Федерального управления гражданской авиации США в мире, а также доминированием США в системе международных отношений. Безопасность полетов была принесена в жертву стремлению сохранить торговое преимущество.

Эксперт также обращает внимание на особые отношения между компанией «Боинг» и Федеральным управлением гражданской авиации США. Между частной компанией и государственным регулятором, который вместо того, чтобы стоять на страже общественных интересов, передал часть сертификатов безопасности компании «Боинг».

Китайский эксперт считает случай с «Боингом» не просто катастрофой, а явным признаком потери США своего господства в мире. Находясь на вершине мира, США сделали выбор в пользу получения максимальной прибыли и утратили смелость и способность внедрения новых идей. Шэнь приходит к выводу о предопределенной исторической замене мирового лидера (США), которую человеческая воля уже не сможет остановить.