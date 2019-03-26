Москва, 26 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Совокупные потери США от санкций, введённых против РФ, — менее одного процента, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 26 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Есть совершенно объективные подсчёты, позволяющие понять, кто больше всех от этого пострадал, — сказал Морозов. — Выясняется, что больше всех потеряла Германия. Она несет до 70% всех потерь от всех совокупных санкций. Совокупные потери США от санкций меньше одного процента. То есть просто мизер в сравнении с теми же немцами».

Кроме того, сенатор заметил, что потребность Европы в российском газе будет не уменьшаться, а расти.

«А это значит, что, что бы американцы ни делали, позиция европейцев будет [строиться] по принципу «моя рубашка ближе к телу», — сказал сенатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совокупные потери стран Европейского союза от продовольственного эмбарго, введённого Российской Федерацией, оказались больше, чем ущерб России от евросоюзных санкций. Об этом заявил специальный докладчик Организации Объединённых Наций по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — сказал Джазаири.