Белгород, 26 марта, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Кандидат на должность главы администрации города Белгорода Оксана Михайлик предложила приравнять высказывания чиновников и депутатов о невозможности искоренить коррупцию к государственной измене и судить за это по статье 275 УК РФ. Как передаёт ИА REGNUM, об этом она заявила сессии Белгородского городского совета шестого созыва 26 марта.

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На сессии перед депутатами с презентациями программ развития Белгорода выступали три кандидата на пост — Виктор Горлов, Юрий Галдун и Оксана Михайлик.

Оксана Михайлик начала выступление с обращения к депутатам. Она напомнила, что в ходе второго этапа конкурса по выбору сити-менеджера Белгорода председатель комиссии, депутат облдумы от «Единой России» Фёдор Сулим в беседе с ней заявил, что коррупцию искоренить нельзя.

«Она [коррупция — прим. ИА REGNUM ] есть, была и будет… Невозможно её победить, никто в мире её не победил», — заявил Сулим 13 марта.

К этой теме Михайлик вернулась перед тем, как представить тезисы своей программы развития Белгорода.

«Вообще представителей власти, которые заявляют, что коррупцию побороть нельзя, я бы судила за госизмену по статье 275 УК РФ», — заявила она, пояснив, что коррупция — это социальный конструкт, который существует только в определенных условиях и благодаря всеобщему согласию. И если представитель власти заявляет о неизбежности коррупции, остальные участники рынка будут учитывать коррупцию как константу.

Оксана Михайлик также предложила депутатам благотворительный аукцион. Она пришла на сессию в платье в надписью «Долой коррупцию во власти!» и пообещала подарить его тому, кто перечислит пять тысяч рублей в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака».