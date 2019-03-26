Ереван, 26 марта, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил Азербайджана пытались осуществить инженерные работы на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, поблизости от села Бердаван. Таким образом они пытались передвинуть вперед свои позиции.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, инцидент произошел сегодня, 26 марта, приблизительно в 16:30 в нейтральной зоне.

Не вняв предупреждениям передовых армянских подразделений, азербайджанские ВС открыли огонь по направлению армянских позиций. Ответным огнем противник был подавлен, инженерные работы прекращены. С армянской стороны пострадавших нет.

Как отмечают армянские аналитики, ВС Азербайджана традиционно активизируются на границе с Арменией и Нагорным Карабахом перед переговорами по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Вене состоятся переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.