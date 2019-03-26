Москва, 26 марта, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Для сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и других фигурантов дела о хищении газа в составе преступного сообщества необходимо провести психолого-психиатрическую экспертизу. Такое заявление сделал сегодня, 26 марта, в Басманном суде Москвы следователь СК Андрей Горбарчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Рауф Арашуков

По его словам, срок пребывания под стражей для подозреваемого сенатора Арашукова, отстраненного временно от исполнения обязанностей, необходимо продлить до 30 июня, для того чтобы за это время допросить свидетелей и провести обвиняемым «комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу».

В связи с чем необходимо освидетельствование на вменяемость, не уточняется. Известно, что сам сенатор вины своей в обвинениях, предъявляемых ему, не признал и просил об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

По этому же делу задержан его отец — Рауль Арашуков, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза», которого подозревают в организации этого преступного сообщества. Также фигурантами уголовного дела являются девять человек из числа топ-менеджеров газовых компаний Юга России и Северного Кавказа.

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