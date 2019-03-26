Москва, 26 марта, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Доля убыточных организаций в России в январе 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и достигла 35,8%. Об этом сообщает 26 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений, составил 1264,5 млрд рублей в действующих ценах.

При этом 30 тысяч организаций получили прибыль на общую сумму 1 трлн 820,3 млрд рублей, 16,8 тысячи организаций имели убыток в размере 555,8 млрд рублей.

В январе 2018 года сальдированный финансовый результат российских организаций составлял 1 трлн 13,9 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 24,7%.