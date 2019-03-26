Волхов, Ленинградская область, 26 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области к 2023 году появится новый комплекс по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки компании «ФосАгро». Проект реализуют на базе АО «Метахим» в Волховском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Плакат с презентации нового производства «ФосАгро» в Волхове

Как объявил 26 марта генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, объем инвестиций оценивается на уровне 23 млрд рублей.

«Мы постараемся ввести новые объекты к 2023 году. Если стройку удастся ускорить, то это хорошо», — сказал Гурьев.

Компания намерена построить производства серной кислоты мощностью 800 тыс. тонн в год, модернизировать производства минеральных удобрений, ввести в строй производство водорастворимых удобрений. Там же появятся склады жидкого аммиака и готовой продукции, теплоэлектроцентраль с энергоустановкой 25 МВт. Производства экстракционной фосфорной кислоты пройдут техническое перевооружение, чтобы нарастить мощность до 500 тыс. тонн в год.

Гурьев добавил, что окупаемость подобных проектов, как правило, превышает 15 лет, но компания готова на такие инвестиции, потому что признает стратегическую важность волховской площадки.

«С 2012 года из полуразрушенного предприятия сделали совершенно новое. Полностью поменяли линейку производства, линейку продуктов. Не восстановили старое предприятие, а снесли 40 неиспользуемых промышленных объектов и создали совершенно новое предприятие. Это заново выстроенный новый комплекс, 5 млрд рублей вложено. И тем не менее, исходя из экономики и масштаба, это предприятие несет убытки. Невзирая на это мы видим перспективу, считаем это производство стратегически важным и интересным для компании и продолжаем его развивать», — заметил генеральный директор «ФосАгро».

Гурьев говорит о двух железных дорогах — Северной и Октябрьской, двух портах — Мурманске и Усть-Луге, о доступе к газу, о коротком плече доставки апатитового концентрата для предприятия.

По словам Гурьева, этот проект станет ключевым для стратегии развития группы «ФосАгро» до 2025 года. Речь идет по сути о строительстве в Волхове нового завода, мощности которого позволят увеличить переработку апатитового концентрата на 1 млн тонн в год и нарастить выпуск удобрений. Ожидается, что благодаря проекту в Волховском районе появится более 200 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Власти Ленинградской области ожидают, что проект «ФосАгро» станет драйвером развития.

«Конечно, инвестиции «ФосАгро» в волховскую площадку дадут толчок развития всему региону, это не просто точечные инвестиции в конкретное место, это цепочка всех смежных предприятий, начиная от строительной отрасли, которая будет здесь строить завод, и заканчивая всеми предприятия, которые будут являться смежниками завода. Это развитие и малого, среднего бизнеса, рабочие места», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В компании утверждают, что завод не будет оказывать негативного влияния на экологию. С июля 2018 года успешно действует система замкнутого водооборота, которая собирает и очищает все промышленно-ливневые стоки. В будущем предполагается построить современную систему химической очистки воды, а также перейти на использование экологически чистого сырья — жидкого аммиака.

Добавим, в среду, 27 марта, «ФосАгро» будет защищать свой проект в министерстве финансов, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, чтобы претендовать на господдержку. Это может быть субсидирование затрат на создание инфраструктуры, субсидирование логистики, процентных ставок по кредитам.

«Инструментов сейчас много, в рамках нового проекта министерства финансов они могут быть индивидуальными в рамках каждого конкретного проекта», — сказал Евтухов.

Заместитель министра промышленности и торговли отметил, что в Ленинградской области реализуются сразу четыре крупных экспортоориентированных проекта. Один из них — проект ПАО «ФосАгро», реализуемый на промышленной площадке АО «Метахим».

Такие проекты повышают конкурентоспособность отечественной химической продукции и способствуют практическому выполнению положений «майского указа» президента Владимира Путина о наращивании несырьевого и неэнергетического экспорта, подчеркнул замминистра.

По его словам, Волховское производство имеет много конкурентных преимуществ. Оно расположено в экономически развитом Ленинградском регионе, что гарантирует наличие квалифицированных подрядчиков. Предприятия находится близко к портам и имеют хорошую логистическую обеспеченность.

«Нельзя забывать и о том, что Волхов — это промышленная история нашего государства. Здесь в 1927 году была пущена в эксплуатацию первая советская ГЭС. Здесь же в 1932 году на Волховском алюминиевом заводе был получен первый отечественный алюминий. Для многих нынешних работников завод — это история семьи. Поколения волховчан так или иначе связаны с этим предприятием. И то, что компания «ФосАгро» приняла решение развивать именно эту площадку — очень важно. Сегодня благодаря «ФосАгро» большая индустрия возвращается в славный город Волхов и даст ему новый импульс развития. Уверен, что этот проект станет значительным успехом и руководства «ФосАгро», и руководителей области, и всей отрасли», — отметил Виктор Евтухов.

Читайте также: «ФосАгро-Регион» увеличила продажи удобрений на 7% в 2018 году