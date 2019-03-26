Санкт-Петербург, 26 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Перспективы сохранения автомобильного производства во Всеволожске (Ленинградская область) после ожидаемого закрытия автозавода Ford Sollers маловероятны. Такое мнение высказал ИА REGNUM генеральный директор агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Ford.ru Завод Ford во Всеволожске

Как ожидается, 27 марта компания Ford объявит о реструктуризации бизнеса в России, в рамках которой будет закрыт завод во Всеволожске, ставший первым российским предприятием американского концерна. Власти Ленобласти не исключают приход на место Ford другого автопроизводителя.

Однако Михаил Чаплыгин сомневается в реальности подобных надежд, не подкрепленных реальными экономическими обоснованиями.

«В России — переизбыток мощностей по производству автомобилей. При этом все лидеры авторынка уже локализовали в стране выпуск своих бестселлеров. Площадка завода Ford во Всеволожске, если смотреть с точки зрения развития рынка, не может быть кому-то интересна. Экономика проекта по выпуску автомобилей начинается, как правило, от мощности в 50 тысяч машин в год. Среди нелокализованных брендов никто не способен поглотить такие объемы», — говорит эксперт.

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Чаплыгин также напоминает, что в соседнем с Ленобластью Петербурге уже есть опыт ухода одного из крупных игроков автопрома, место которого до сих пор фактически вакантно.

«Негативные перспективы подтверждаются и историей завода GM в Петербурге, который был продан только через три года после закрытия. И то, по-прежнему нет понимания, как будет развиваться эта площадка и в каких объемах здесь будут выпускаться автомобили», — добавил гендиректор «Auto-Dealer-СПб».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сегодня заявил, что закрытие завода Ford Sollers во Всеволожске станет для региона «не очень приятным решением», хотя он и не является крупным налогоплательщиком. При закрытии завода власти потребуют выплаты увольняемым полного соцпакета.