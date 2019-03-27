Москва, 27 марта, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Аналитический доклад компании Wintershall проливает свет на перспективы европейского потребления природного газа. Почему около половины трубопроводного и сжиженного газа, закупаемого европейскими странами, и в обозримом будущем не поменяют своего российского происхождения, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

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Германская Wintershall Holding GmbH, выпустившая доклад о перспективах СПГ, является крупнейшей нефтегазовой компанией в Германии, основанной еще в 1894 году. Так что данные, которая она приводит, и выводы из этих данных можно считать вполне достоверными. А выводы эти таковы: во-первых, в ближайшие 50−80 лет природный газ останется основным видом топлива, а во-вторых, Евросоюз уже готов принимать на своих терминалах количество СПГ, соизмеримое со своей полной потребностью в газе.

Но почему же тогда ЕС не переходит на СПГ полностью, продолжая закупать российский трубопроводный газ? Всё дело в цене, которую в обозримом будущем не представляется возможным уменьшить. Ведь бурно развивающиеся экономики стран дальневосточного региона потребляет существенную долю мирового производства СПГ, причем платят за него дороже, чем Евросоюз. А в планах стран Евросоюза не только расширение уже традиционного использования приводного газа в индустрии, но и перевод на него транспорта, включая даже морской, самый на сегодня «нефтепотребляющий».

Какие же перспективы возникают у российских компаний в свете таких масштабных планов, и может ли кто-нибудь составить России существенную конкуренцию на газовом рынке? Читайте подробности в статье Александра Запольскиса Реальное положение с СПГ в Европе совсем не такое, как кажется