Москва, 27 марта, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Возвращение Крыма в состав России 18 марта 2014 года стало рубежом, отделяющим этап «разминки» России перед ее мощным заявлением своего участия в мировой политике. О том, как изменился Крым за эти 5 лет пребывания его в составе России и как возвращение Крыма восстановило справедливость по отношению к его жителям, попранную еще в декабре 1991 года при развале СССР, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Республика Крым

Украинская пропаганда упорно твердила о том, что после присоединения к России Крым потеряет доход от туристского бизнеса. Действительность оказалась вовсе не такой плачевной, и именно поток туристов во многом стал тем драйвером развития полуострова, который и не думает ослабевать. В 2018 году Крым принял около 7 млн туристов, поставив рекорд, невиданный со времен СССР.

Не менее важна роль крупных инфраструктурных проектов, которые позволили подтянуть Крым до уровня остальной России, — крупнейшим из таких проектов является, конечно, Крымский мост, но и кроме него, строительство новых электростанций, модернизация Симферопольского аэропорта, крымских дорог, проведение крупных международных форумов — всё это свидетельствует о том, что полуостров прочно нашел свое место в родной стране. Впрочем, юридически Крым не принадлежал Украине с самого 1991 года, после проведения референдума об автономии. Так что возвращение Крыма в Россию стало еще и окончанием затянувшейся украинской аннексии.

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