Казань, 26 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Бывший председатель правления банкрота «Татфондбанка» Роберт Мусин в рамках дела о собственном банкротстве отбился от самой весомой претензии кредитора — конкурсного управляющего ТФБ госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Заявитель пытался войти в реестр кредиторов бывшего руководителя с требованием на 21,5 млрд рублей ущерба, причинённого по четырём эпизодам уголовного дела, фигурантом которого Мусин является. 25 марта 2019 года суд отказал «в удовлетворении заявления», подробности решения неизвестны, оно пока не изготовлено судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru ПАО «Татфондбанк»

Напомним, Роберт Мусин являлся председателем правления «лопнувшего» весной 2017 года ТФБ, где долю свыше 40% имела республика. Проблемы у банка начались в ноябре 2016 года, с середины декабря 2016 года и по март 2017 года в банке по решению ЦБ РФ работала временная администрация, но спасти его от банкротства не смогла. В марте 2017 года ТФБ лишился лицензии и был обанкрочен. На сегодня его долги перед свыше 18 тыс. кредиторов превышают 167 млрд рублей. Одновременно с этим расследуются уголовные дела по фактам, ставшим причиной разорения некогда крупнейшего банка Татарии, имевшего свои филиалы в ряде других регионов. Фигурантом уголовных дел проходит и депутат Госсовета РТ, бывший банкир Роберт Мусин, который с июля 2018 года к тому же признан банкротом как физлицо. Иск о банкротстве был инициирован ТФБ.

На сегодня реестр кредиторов Мусина содержит требования на сумму около 0,5 млрд рублей, но он мог резко возрасти после того, как ТФБ обратился в суд с заявлением о включении в список ущерба по четырём эпизодам уголовных дел.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление Публичного акционерного общества Татфондбанк в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении в реестр требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича в размере 21 507 357 985,78 рубля. Представитель заявителя поддержал заявленное требование, представил часть затребованных судом доказательств, поддержал ходатайство о приостановлении производства по настоящему заявлению до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении должника. Представитель должника не признал обоснованным требование», — отмечалось в рамках одного из судебных заседаний, рассмотрение заявления на котором было отложено.

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25 марта 2019 года суд рассмотрел заявление ТФБ и принял решение — «отказать в удовлетворении заявления». Подробности вердикта и мотивов суда неизвестны, решение пока не изготовлено, но ещё может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу.

Между тем компании, где Мусин — единственный владелец, не оставляют попыток войти в реестр его кредиторов. 25 марта 2019 года ООО «МР Холдинг» снова обратилось к финансовому управляющему бывшего банкира Елене Рогожкиной с заявлением о включении в реестр требования на сумму 59 996 581,79 рубля, мотивируя договорами денежных займов. Ранее в подобных требованиях судом ООО уже было отказано.

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