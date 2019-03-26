Вашингтон, 26 марта, 2019, 13:02 — ИА Регнум. «Посейдон» — сложный и уникальный проект, для реализации которого нужны многочисленные испытания, к тому же баланс стратегических ядерных сил позволяет России не спешить, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 26 марта, комментируя сообщения о сроках поступления подводных атомных беспилотников в российскую армию.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на данные докладов разведки США сообщил, что «Посейдоны» поступят на вооружение российской армии не ранее 2027 года. Также было отмечено, что у американской армии нет подобной техники.

«Посейдон» является очень сложным и уникальным проектом во всех отношениях. Это касается и малогабаритной ядерной силовой установки, и системы автономной навигации и наведения, и так далее.

К тому же нынешний достаточный баланс стратегических ядерных сил между Россией и США, обеспечивающий ядерное сдерживание, позволяет не спешить с разработкой нового стратегического вооружения.

В этом смысле сроки постановки «Посейдона» на вооружение после 2027 года выглядят вполне объективно. Судя по всему, сейчас идут испытания ранних прототипов этого сложнейшего изделия», — отметил Леонид Нерсисян.