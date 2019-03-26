Когда поступят «Посейдоны»: Россия имеет возможность не спешить
Вашингтон, 26 марта, 2019, 13:02 — ИА Регнум. «Посейдон» — сложный и уникальный проект, для реализации которого нужны многочисленные испытания, к тому же баланс стратегических ядерных сил позволяет России не спешить, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 26 марта, комментируя сообщения о сроках поступления подводных атомных беспилотников в российскую армию.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на данные докладов разведки США сообщил, что «Посейдоны» поступят на вооружение российской армии не ранее 2027 года. Также было отмечено, что у американской армии нет подобной техники.
«Посейдон» является очень сложным и уникальным проектом во всех отношениях. Это касается и малогабаритной ядерной силовой установки, и системы автономной навигации и наведения, и так далее.
К тому же нынешний достаточный баланс стратегических ядерных сил между Россией и США, обеспечивающий ядерное сдерживание, позволяет не спешить с разработкой нового стратегического вооружения.
В этом смысле сроки постановки «Посейдона» на вооружение после 2027 года выглядят вполне объективно. Судя по всему, сейчас идут испытания ранних прототипов этого сложнейшего изделия», — отметил Леонид Нерсисян.