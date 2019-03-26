Москва, 26 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Всё более усиливающаяся закредитованность населения РФ в будущем приведёт к негативным последствиям, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным на 1 марта 2019 года, больше половины своего дохода на погашение ссуд отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех российских заёмщиков.

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«Это результат падения уровня жизни населения, — сказал Хазин. — Дело в том, что люди психологически устроены так, что они склонны позитивные явления своей жизни тут же рассматривать как некую норму, а негативные как, наоборот, локальные явления. Представьте: есть семья, у которой есть некая норма потребления. В результате снижения уровня жизни они уже не могут жить на прежнем уровне, но ощущение, что это ненадолго, у них всё ещё есть. Они начинают брать кредит для того, чтобы поддержать эту норму потребления, рассчитывая, что ситуация скоро улучшится, они погасят кредит, и всё будет нормально».

Но поскольку жизненный уровень населения последние пять лет падает, а экономика падает последние шесть лет, в результате, как констатировал Хазин, временные трудности становятся постоянными.

«С точки зрения здравого смысла не нужно было брать кредит, но психологически очень тяжело признать, что прежняя нормальная жизнь закончилась надолго, если не навсегда, — сказал Хазин. — Конечно, без конца это продолжаться не может. Де-факто наши власть имущие всё более и более склоняются к людоедской позиции, что если человек должен, то у него можно отбирать всё. В нашей стране нельзя оставлять без жилья, потому что это означает прямое убийство. Но юридические нормы этого не запрещают. Если ты должен и у тебя есть квартира, то отбираем у тебя квартиру. Да, у нас есть закон, по которому человека нельзя оставлять без жилья, но если у человека большая и дорогая квартира, то её можно отобрать, выставить на аукцион, а его поселить в двухкомнатной «хрущёвке». Но если у человека двухкомнатная «хрущёвка», то его выселять некуда, и ему де-факто предоставляют нечто, в чём жить нельзя».

Скоро, как полагает Хазин, ситуация в РФ дойдёт до того, что людей будут выгонять на улицу.

«Как это было в Российской империи — если ты социально неприспособлен, ты должен сдохнуть, — сказал экономист. — Нынешние российские либеральные элиты действуют именно в этом направлении. А у чиновников логика такая: мы инструкцию исполнили, а дальше хоть трава не расти. Ответственности перед обществом у них вообще нет никакой, и это базовая либеральная позиция. По этой причине я склонен считать, что это рано или поздно приведёт к очень негативным последствиям. Чтобы изменить эту ситуацию, надо изменить базовую экономическую модель. Мы можем перейти к экономическому росту, и острота этой проблемы будет снижаться, а можем пытаться ограничить аппетиты власть имущих. Например, запретить гражданам выплачивать по процентам больше 20% текущего дохода».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Объединённого кредитного бюро, в РФ за 2018 год очень сильно увеличилось число должников, чей показатель кредитной нагрузки превышает 50%.

«По состоянию на 1 марта 2019 года больше половины своего дохода на погашение ссуд отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех заёмщиков. Показатель растёт с 2017 года. Так, в 2016 и 2017 годах он находился на уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%», — цитирует «КоммерсантЪ» выводы ОКБ.