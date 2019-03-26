Москва, 26 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 26 марта, с утра демонстрирует отрицательную динамику после утраты поддержки со стороны пика налогового периода, в том числе и НДПИ. Также на фоне укрепления американского доллара и валютных интервенций со стороны ЦБ РФ в пользу Минфина, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На стороне рубля — переход ФРС США к нейтральной кредитно-денежной политике. Более того, рынки оценивают динамику изменения процентной ставки по федеральным фондам в сторону снижения ставки», — пояснил эксперт.

На данный момент к концу года рынки оценивают, что ставка останется в диапазоне 2,25% — 2,5% с вероятностью 33%, в диапазоне 2% — 2,25% с вероятностью 42%. Сейчас она составляет 2,5%.

«Одновременно с этим технически на отечественном валютном рынке назрела коррекция. Краткосрочно пара доллар/рубль может вернуться в район 64,50−65. В целом рубль будет сохранять стабильность», — считает Капустянский.

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