Вашингтон, 26 марта, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Утвержденный американскими депутатами законопроект — очередной жест политической поддержки своих сателлитов в Восточной Европе, а реально бороться с заинтересованностью Европы в российском газе весьма затруднительно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 марта, комментируя решение палаты представителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщалось ранее, в утвержденном палатой представителей США законопроекте сказано, что США должны снижать зависимость стран Европы от российских энергоресурсов, способствовать росту конкуренции, оказывать содействие работающим в этой сфере американским компаниям, а также поддерживать строительство таких трубопроводов, которые помогали бы в достижении всех этих целей.

«Вот вам и хвалёный американский реализм: проект борьбы с заинтересованностью Европы в дешёвом российском газе заведомо обречён на провал, а американцы всё вкладываются в него и вкладываются. Да, европейцы хотят диверсифицировать источники своего энергоснабжения, но их потребность в газе растет быстрее, чем эти источники, в том числе поставки сжиженного газа, набирают силу. Так что «диверсификация» в сфере поставок газа в Европу российским коммерческим интересам не помеха.

Заложенные в новый американский законопроект инвестиции на «борьбу с энергетическим влиянием России» тоже свидетельствуют не в пользу осуществимости установок Вашингтона. В соответствии с законопроектом, на поддержку сформулированных в нём целей выделяется не более 1 млрд долларов. Между тем, оценивая объём только срочных вложений в капитальный ремонт украинский ГТС пять лет тому назад, известный мировой аудитор, компания MottMacDonald, назвала цифру в 4,8 млрд долларов. Представьте теперь, сколько это стоит сегодня! Не выдерживает сравнения эта цифра и с капиталовложениями в противоположный вектор энергопоставок — в проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»: это просто другой порядок цифр.

Одним словом, речь идёт об очередном жесте политической поддержки американских сателлитов в Восточной Европе, который, однако, именно с политической точки зрения сомнителен для американских интересов в Европе в целом: в Центральной Европе и на западе континента его воспримут точно с недовольством. Там, в отличие от стран-лимитрофов, свои интересы понимают шире и глубже и опасаются не химер, а реальных опасностей, реального ухудшения своего социально-экономического положения в случае присоединения к американской «борьбе за энергобезопасность». Американцы, конечно, не остановятся и будут продолжать гнуть свою линию, но, на деле, бороться с заинтересованностью Европы в российском газе — это сегодня всё равно, что дуть против ветра», — отметил Михаил Демурин.