Вашингтон, 26 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Большинство граждан США предсказывают своей стране через 30 лет более слабую экономику, растущий разрыв в доходах, ухудшение состояния окружающей среды и сломанную политическую систему, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Новое исследование, посвященное тому, какой, по мнению жителей США, будет их страна в 2050 году, показало, что большинство американцев предвидят страну с растущим государственным долгом, разрывом в доходах и автоматизацией, угрожающей рабочим.

Большинство предсказывает, что экономика будет слабее, здравоохранение будет менее доступным, состояние окружающей среды будет хуже, и пожилым американцам будет труднее сводить концы с концами, чем сейчас. Также предсказано: террористическая атака, такая же ужасная, как 9/11, или даже хуже, состоится в течение следующих 30 лет.

Взгляд на США в 2050 году включает в себя серьезные изменения в политическом руководстве страны. Почти девять из десяти предсказывают, что президентом будет избрана женщина, и примерно две трети (65%) говорят то же самое об испаноязычном человеке.

В цифрах: мнение, что США будут менее значимы в мире, разделяют 60%, а мнение, что они будут более значимы, только 31%. Рост разрыва между богатыми и бедными ожидают 73%, сокращение разрыва — 19%. Большую политическую разделенность в стране предвидят 65%, меньшую, чем сейчас, политическую разделенность — 26%.

Из позитива: на решительно оптимистической ноте, более половины ожидают лечения болезни Альцгеймера к 2050 году. Общественность также имеет несколько более позитивный взгляд на некоторые нынешние демографические тенденции. Бюро переписи населения США прогнозирует, что к 2050 году афроамериканцы, латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения составят большинство населения США, но 42% граждан говорят, что этот сдвиг не будет ни хорошим, ни плохим для страны. 35% считают, что такое положение будет хорошим, а 23% — что это будет плохо.