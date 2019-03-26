Москва, 26 марта, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за отказ в обслуживании инвалидов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Отказ «потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом» влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на участившиеся случаи отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям.

«Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера», — указали в правительстве.

По данным Роспотребнадзора, в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. обращений от представителей социально уязвимых групп на нарушение их потребительских прав. В регионах доля обращений граждан социально уязвимых категорий с жалобами на нарушения в потребительской сфере в общем количестве обращений по таким нарушениям превышает 20%.