Экономика России начнёт развиваться, если ЦБ смягчит риторику
Москва, 26 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Решение Центробанка РФ о том, какую установить процентную ставку, зависит в основном от перспектив роста инфляции. В 2018 году уровень инфляции в России составил 4,27%, что на 1,75 больше, чем в предшествующем, 2017 году. В начале 2019 года инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, и годовой прогноз находится на уровне 5−5,5%, с понижением к 4% в начале 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.
По его мнению, стабильность цен на рынке является главной целью ЦБ РФ. Высокие процентные ставки привлекают в основном иностранных инвесторов, которые не избалованы высокой доходностью в своих странах и ищут максимальный доход при минимальных рисках для своих вложений. Это, в свою очередь, может резко повысить спрос на рубль. В то же время высокие ставки негативны для населения и бизнеса страны, которые ориентируются на займы.
Решение о сохранении ставки на текущем уровне (7,75%) — это лишь плацдарм для смягчения риторики в будущем, основанный на достаточности повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
«Отдельно стоит отметить вклад повышения НДС до 20% в годовые темпы роста потребительских цен. В начале года он был умеренным, но реальные цифры по темпам роста потребительских цен после повышения НДС ожидаются не раньше апреля — мая 2019 года, эти результаты, вполне возможно, станут еще одним триггером для смягчения риторики ЦБ», — отметил эксперт.
На начало 2019 года динамика процентных ставок была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне стабилизации ситуации на внешних финансовых рынках. Ставки на депозитно-кредитном рынке несколько повысились. Смягчение риторики ЦБ естественным образом будет плавно уменьшать ставки по ипотеке и иным потребительским кредитам.
«В 2018 и начале 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 10,5−11% и 12−20% по потребительскому кредиту. Вероятное смягчение риторики сведет ставки по ипотеке в сторону уменьшения в среднем на 0,25−0,75% и по потребительским кредитам в среднем на 0,75−1,5%. Это позитивно скажется на развитии не только малого и среднего бизнеса, который в прошлом душили именно ставки по кредитам, но и даст возможность многим молодым семьям прекратить снимать жилье и приобрести его в собственность», — пояснил Муратов.
Доходность депозитов (средняя ставка в рублях на 1 год — 6−6,5%) в таком случае будет уменьшаться прямо пропорционально, что натолкнет инвесторов на мысль о более широкой диверсификации своих вложений. А так как арендный бизнес будет также на спаде, то, вероятнее всего, вложения частного сектора будут в основном таргетированы на реальный сектор экономики в рамках крауд-фандинговых проектов и иных видов коллективных инвестиций, где средний частный инвестор будет рассматривать доходность на порядок выше предлагаемой на депозитах.
«В России для этого в основном используют формы паевых инвестиционных фондов. Аналог такой проекции уже давно работает в Европе и Азии, в частности и в Сингапуре, где ставки низкие и население уже давно не рассматривает в качестве накоплений такой инструмент, как депозит.
Такие условия дали возможность малому и среднему бизнесу не ждать «подачки» от банков, зачастую под неподъемные условия залогов, но, общаясь напрямую с населением, создавать коллективные фонды для прямой подпитки бизнеса. В таком случае есть надежды, что деньги больше не будут «залеживаться под подушками» граждан и экономика будет развиваться», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России.
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