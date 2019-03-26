Москва, 26 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Решение Центробанка РФ о том, какую установить процентную ставку, зависит в основном от перспектив роста инфляции. В 2018 году уровень инфляции в России составил 4,27%, что на 1,75 больше, чем в предшествующем, 2017 году. В начале 2019 года инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, и годовой прогноз находится на уровне 5−5,5%, с понижением к 4% в начале 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

По его мнению, стабильность цен на рынке является главной целью ЦБ РФ. Высокие процентные ставки привлекают в основном иностранных инвесторов, которые не избалованы высокой доходностью в своих странах и ищут максимальный доход при минимальных рисках для своих вложений. Это, в свою очередь, может резко повысить спрос на рубль. В то же время высокие ставки негативны для населения и бизнеса страны, которые ориентируются на займы.

Решение о сохранении ставки на текущем уровне (7,75%) — это лишь плацдарм для смягчения риторики в будущем, основанный на достаточности повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«Отдельно стоит отметить вклад повышения НДС до 20% в годовые темпы роста потребительских цен. В начале года он был умеренным, но реальные цифры по темпам роста потребительских цен после повышения НДС ожидаются не раньше апреля — мая 2019 года, эти результаты, вполне возможно, станут еще одним триггером для смягчения риторики ЦБ», — отметил эксперт.

На начало 2019 года динамика процентных ставок была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне стабилизации ситуации на внешних финансовых рынках. Ставки на депозитно-кредитном рынке несколько повысились. Смягчение риторики ЦБ естественным образом будет плавно уменьшать ставки по ипотеке и иным потребительским кредитам.

«В 2018 и начале 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 10,5−11% и 12−20% по потребительскому кредиту. Вероятное смягчение риторики сведет ставки по ипотеке в сторону уменьшения в среднем на 0,25−0,75% и по потребительским кредитам в среднем на 0,75−1,5%. Это позитивно скажется на развитии не только малого и среднего бизнеса, который в прошлом душили именно ставки по кредитам, но и даст возможность многим молодым семьям прекратить снимать жилье и приобрести его в собственность», — пояснил Муратов.

Доходность депозитов (средняя ставка в рублях на 1 год — 6−6,5%) в таком случае будет уменьшаться прямо пропорционально, что натолкнет инвесторов на мысль о более широкой диверсификации своих вложений. А так как арендный бизнес будет также на спаде, то, вероятнее всего, вложения частного сектора будут в основном таргетированы на реальный сектор экономики в рамках крауд-фандинговых проектов и иных видов коллективных инвестиций, где средний частный инвестор будет рассматривать доходность на порядок выше предлагаемой на депозитах.

«В России для этого в основном используют формы паевых инвестиционных фондов. Аналог такой проекции уже давно работает в Европе и Азии, в частности и в Сингапуре, где ставки низкие и население уже давно не рассматривает в качестве накоплений такой инструмент, как депозит.

Такие условия дали возможность малому и среднему бизнесу не ждать «подачки» от банков, зачастую под неподъемные условия залогов, но, общаясь напрямую с населением, создавать коллективные фонды для прямой подпитки бизнеса. В таком случае есть надежды, что деньги больше не будут «залеживаться под подушками» граждан и экономика будет развиваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

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