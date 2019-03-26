Улан-Удэ, 26 марта, 2019, 10:33 — ИА Регнум. 25 марта коллегия республиканской службы по тарифам Бурятии утвердила цены за вывоз твердых бытовых отходов. Вся территория республики, как и ожидалось, была поделена на три тарифные зоны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Для первой зоны, в которую вошли 13 районов и два города — Улан-Удэ с Северобайкальском, тариф установлен в размере 408,6 рубля за кубометр, что с учетом действующих в республике нормативов составит чуть менее 68 рублей на одного человека в месяц. Ко второй зоне относятся четыре прибайкальских района, для них тариф окажется чуть ниже — 66,9 рубля на человека в месяц. Наименьшие тарифы предусмотрены для жителей четырех южных районов республики — им предстоит платить по 64,2 рубля в месяц.

Утвержденные тарифы оказались почти в два раза ниже прогнозной максимальной величины и вступят в силу с 1 апреля 2019 года. С этого дня к своим обязанностям должен приступить региональный оператор по вывозу отходов. Впрочем, как сообщало ранее ИА REGNUM, в некоторых районах введение централизованного сбора мусора остается под вопросом из-за отсутствия накопительных площадок для отходов.

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Параллельно с этим в республике планируют ликвидировать до 2024 года пять несанкционированных свалок, где мусор копится годами. Как сообщил пресс-секретарь главы республики Алексея Цыденова Алексей Фишев, на эти цели будет направлено 148 млн рублей. Общая площадь восстановленных в результате уборки земель превысит 90 га в Улан-Удэ, Северобайкальске, Закаменске и Усть-Баргузине.

24 марта Алексей Цыденов также посетил несанкционированную свалку возле поселка Турка в Прибайкальском районе, где за 40 лет накопилось до 210 тыс. кубометров мусора. Там же было принято решение о выделении 20 млн рублей на ее ликвидацию. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного Хурала.

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