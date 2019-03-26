Москва, 26 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Рубль укрепил свои позиции к бивалютной корзине 25 марта, вернувшись к росту после пятничной коррекции. По итогам сессии доллар и евро подешевели в пределах 0,6%. Пара доллар/рубль вернулась к отметке 64 руб., для пробоя которой у котировок не хватило импульса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Позитивная картина для российский валюты сложилась на фоне двух факторов — пик налоговых выплат и рост цен на нефть. Brent приподнялась над отметкой 67 долларов, но закрыться выше этого уровня не смогла, поэтому поддержка с этого фронта оказалась умеренной», — пояснил эксперт.

Общая привлекательность российской валюты также возросла после того, как стало известно, что в докладе Мюллера не было найдено доказательств сговора Трампа с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

«После вчерашней волны бегства от рисков на фондовых площадках Азии наблюдается коррекция, а нефть продолжает торговаться с небольшим восходящим уклоном, что теоретически предполагает дальнейшие попытки укрепления рубля.

Помешать этому может долларовый фактор — «американец» укрепляется против основных конкурентов на Форексе. В краткосрочной перспективе в центре внимания остается отметка 64 руб. В случае возобновления роста пары первичной целью станет область 64,30 руб.», — полагает Николаев.

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