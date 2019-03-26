Москва, 26 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты. В январе прирост продаж составил 17% в денежном эквиваленте, такие данные приводит аналитическая компания DSM Group.

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За первый месяц года было продано на 6% больше упаковок российских препаратов, чем в январе 2018 года. В феврале продажи выросли еще на 10% в денежном выражении.

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Импортных лекарств было продано в январе лишь на 0,3% больше в денежном эквиваленте. Однако количество упаковок и вовсе показало спад продаж — на 7,1%, отмечает RT.

В феврале 59,5% проданных лекарственных препаратов были отечественного производства. В среднем цена за упаковку импортного лекарства составила 335 рублей, отечественное обошлось в 102 рубля за упаковку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова выступила против открытия рынка для незарегистрированных препаратов, которые начинают применяться в России. Речь идет в том числе о препаратах для лечения рака.

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