Москва, 26 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 25 марта завершились снижением. Рубль отыграл большую часть потерь, которую он понес против иностранных валют 22 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам торговой сессии на Мосбирже пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 64,08 руб., евро/рубль — на 0,76%, до 72,51 руб., фунт/рубль — на 1,07%, до 84,45 руб. Укреплению рубля способствовали восстановление цен на нефть, налоговый период и опубликованный доклад спецпрокурора Мюллера Сенату США.

Нефть сорта Brent восстановилась до $67,63 на технических факторах. Пик налоговых платежей пришелся на 25 марта. Компании уплачивали в бюджет НДС, акцизы и НДПИ. В докладе Роберта Мюллера отсутствуют доказательства сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года, что снизило санкционные риски против России.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в небольшом плюсе. 25 марта курс доллара опускался ниже 64 руб. Продавцам не удалось закрепиться ниже. Сегодня они будут пытаться вернуть курс доллара к уровню. Хоть технически сейчас на часовом периоде 63,80 руб.

Стоит следить за динамикой турецкой лиры, японской йены и нефтью. Йена является индикатором бегства из рисковых активов. Если её не скупают, значит, рублю ничего не угрожает.

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