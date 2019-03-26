Нижний Новгород, 26 марта, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Дольщики, вложившие средства в проблемный жилой комплекс «Новинки Smart City», обратились к нижегородскому губернатору Глебу Никитину с просьбой о срочной личной встрече, сославшись на то, что у тысячи обманутых дольщиков сложилась «критическая ситуация». Причиной просьбы стало затягивание сроков захода на стройплощадку с 25 жилыми недостроями нового застройщика и противоречивая информация о финансировании. Открытое обращение обнародовано в официальной группе пострадавших дольщиков данного ЖК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) caligula1995 Работа «встала»

Напомним, первоначальным застройщиком жилого комплекса «Новинки Smart City», который должен был включать несколько десятков домов, являлось ООО «Квартстрой Центр». Общество признано банкротом в марте 2018 года, и свои обязательства перед почти 1,8 тыс. дольщиков оно не выполнило. На земельном участке на сегодня находятся 25 зданий разной степени готовности, из которых девять на стадии котлована.

Ещё осенью 2018 года власти региона заявили, что право на достройку ЖК будет передано областному оператору, который позднее был создан на базе АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» (далее — Дирекция). Для того, чтобы новый застройщик зашёл на стройплощадку, необходимо принять соответствующее решение в рамках банкротного дела первоначального застройщика, но по непонятной причине с этим произошла заминка, вызвавшая волнения среди дольщиков.

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25 марта 2019 года в официальной группе пострадавших дольщиков появилось открытое обращение к главе региона Глебу Никитину, в котором они просят о срочной личной встрече с ним, аргументируя тем, что ситуация уже критическая.

«Мы попали в очень непростую ситуацию — очередной перенос с 18 марта 2019 года на 22 марта, а потом и на 10 апреля 2019 года «железно последнего» заседания суда по передаче ЖК СмартСити в Дирекцию, и в дополнение мы получили много противоречивой информации», — отмечают авторы обращения.

Они отметили, что поводом к подобной просьбе о встрече стала в том числе и противоречивая ситуация, прозвучавшая на суде.

«На суде прозвучала информация, она же и стала причиной ходатайства о переносе заседания, со стороны конкурсного управляющего — якобы есть возможность выделения федеральных средств на достройку нашего ЖК через компенсационный фонд Дом. РФ, но в этом случае финансирование через областного застройщика будет невозможно, только федерального. И если стройку передать Дирекции, у которой, оказывается, проблема с кредитным финансированием, то есть высокие риски неисполнения обязательств Дирекцией перед дольщиками», — отмечают авторы обращения, добавляя, что, с другой стороны, в СМИ цитируют высказывание вице-премьера Виталия Мутко о том, что в регионах для завершения строительства жилья для обманутых дольщиков придется создавать специальные строительные компании, и, по его словам, именно «такая схема будет опробована в Нижегородской области, чей губернатор и предложил такую идею, а затем новый механизм распространят на все регионы, где есть проблемные объекты».

Авторы обращения также ссылаются на статью 12 ФЗ № 218 «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков…», которая гласит, среди прочего, что средства на финансирование мероприятий по завершению строительства недостроев предоставляются некоммерческой организации Фонда либо юридическому лицу, в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)»

«Таким образом, информация, на основании которой представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о переносе суда, противоречит 218-ФЗ и заявлениям вице-премьера В.Л. Мутко», — добавляют авторы.

Дольщики также напомнили, что замгубернатора Сергей Морозов на личном приёме 13 марта 2019 года заявил, что всё в порядке, волноваться не о чем, и нужно «ждать суда 18 марта 2019 года, стройку передают Дирекции, и работаем по плану».

"До самого последнего момента никто не ожидал проблем в схеме достройки ЖК СмартСити силами Дирекции, но на заседании Арбитражного суда, уже 22 марта 2019 года, Дирекция прямо заявила суду, что есть трудности с финансированием по кредитной линии.

Перенос суда с 18 марта на 10 апреля сам по себе уже затягивает сроки захода Дирекции на стройку на три недели. Мы совершенно не понимаем, что будет на суде 10 апреля, кроме очередного переноса заседания или отказа Дирекции от намерений.

Что случилось с финансированием по кредитной линии? Кроме этого, непонятная и противоречивая информация о возможном финансировании со стороны фонда ДомРФ — нет сроков строительства, не указан чёткий механизм захода и т.д.

Сейчас мы не понимаем, что происходит, не знаем, к чему готовиться, не знаем, где и у кого правда, в конце концов.

Люди измучены до самых крайних пределов постоянным затягиванием процесса и новыми обстоятельствами в самом конце финишной прямой», — резюмируют авторы открытого письма.