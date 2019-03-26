Вашингтон, 26 марта, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года. Об этом передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

(сс) The U.S. Army В ожидании

По словам собеседников телеканала, Россия якобы надеется на этот беспилотник в случае, если ядерное оружие времен СССР не сможет нанести удар во время ядерной войны. При этом подчеркивается, что якобы беспилотники не смогут поступить в российские войска ранее 2027 года. Источник утверждает, что США в настоящее время не располагают ни средствами борьбы с подобными аппаратами, ни своими собственными аналогами «Посейдона».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта стало известно, что первый носитель беспилотника «Посейдон» — атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» будет спущена на воду во втором квартале 2019 года. Отмечается, что после окончания заводских и ходовых испытаний к декабрю 2019 года «Белгород» с шестью «Посейдонами» на борту встанет на боевое дежурство.